Россияне скупают недвижимость в Турции

Россияне – главные покупатели недвижимости в Турции. В 2024 году дома приобрели почти 4,9 тыс граждан страны. Лидерами в 2023 году тоже были россияне.

Россияне продолжают активно скупать недвижимость в Турции, граждане стали лидерами по приобретению домов в этой стране среди иностранцев.

Как сообщает турецкое Бюро статистики, в 2024 году обладателями недвижимости в республике стали более 2,8 тыс граждан России. В тройку также вошли жители Ирана и Украины.

Стоит добавить, что в 2023 году лидерами по приобретению жилья в Турции тоже были россияне. Тогда ими было куплено 10 560 домов.