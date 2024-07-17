Вестник Кавказа

Россияне скупают недвижимость в Турции

Россияне скупают недвижимость в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россияне – главные покупатели недвижимости в Турции. В 2024 году дома приобрели почти 4,9 тыс граждан страны. Лидерами в 2023 году тоже были россияне.

Россияне продолжают активно скупать недвижимость в Турции, граждане стали лидерами по приобретению домов в этой стране среди иностранцев.

Как сообщает турецкое Бюро статистики, в 2024 году обладателями недвижимости в республике стали более 2,8 тыс граждан России. В тройку также вошли жители Ирана и Украины.

Стоит добавить, что в 2023 году лидерами по приобретению жилья в Турции тоже были россияне. Тогда ими было куплено 10 560 домов.

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