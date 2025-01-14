Вестник Кавказа

Авария лишила 1,8 тыс человек подачи воды на Ставрополье

Кран холодной и горячей воды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Семь поселков Минераловодского района Ставропольского края коснулась авария на водоводе, оставившая 1,8 тыс абонентов без воды. Ее подачу планируют возобновить к 14:00.

В Минераловодском районе Ставрополья 7 населенных пунктов оказались без подачи воды вследствие аварии на водоводе, рассказали в предприятии "Ставрополькрайводоканал".

Воды нет у свыше 1,8 тыс абонентов. Специалисты обещают справиться с аварией к 14:00.

Напомним, что в нескольких районах Ставропольского края обновят коммунальные системы до 2030 года. Модернизация коснется Ставрополя, Михайловска и 13 поселков Шпаковского и Грачевского районов.

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