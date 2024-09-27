Махачкале вернули 5 гектаров побережья Каспия

Прокуратура Дагестана вернула в федеральную собственность Махачкалы пять гектаров земли на побережье Каспийского моря, незаконно переданных коммерческой структуре министерством имущественных и земельных отношений Дагестана.

Махачкале вернули в собственность земельный участок побережья Каспийского моря площадью в 5 га – этого добилась республиканская прокуратура.

Землю в 2007 году передало коммерческой организации министерство имущественных и земельных отношений Дагестана согласно договору купли-продажи ей участка на берегу Каспийского моря в Махачкале, передает "АиФ Дагестан".

Прокуратура исковым заявлением оспорила право министерства распоряжаться этой землей в Арбитражном суде Дагестана, и суд пошел навстречу надзорному органу.

Договор купли-продажи земельного участка был признан недействительным, новому хозяину пришлось вернуть его территориальному управлению Росимущества, добавили в пресс-службе прокуратуры республики.