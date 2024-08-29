Вестник Кавказа

Аварии оставили без питьевой воды ряд сел Ставрополья

Машинас питьевой водой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Специалисты устраняют последствия аварий, оставивших без воды ряд сел Ставрополья. Отключения воды коснулись жителей трех округов.

В Ставропольском крае на неопределенное время остались без питьевой воды пять населенных пунктов. Об этом сказано в Telegram-канале "Ставрополькрайводоканала".

"Временно ограничено водоснабжение для абонентов станицы Новомарьевской и села Надежда Шпаковского округа, станицы Филимоновской Изобильненского округа, хутора Кизилов и села Тугулук Грачевского округа"

– пресс-служба предприятия

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Их планируется завершить до конца сегодняшнего дня. Питьевую воду гражданам пока будут подвозить на автомобилях.

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