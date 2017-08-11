Вестник Кавказа

Грузия и Туркменистан готовы объединяться в транспорте и энергетике

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Грузия и Туркменистан обсудили перспективы реализации совместных проектов в двух сферах. Также говорилось об углублении сотрудничества.

В Тбилиси прошла встреча замминистра экономики Грузии Гурама Гурамишвили и посла Туркменистана Довлетмуратом Сейитмаммедовым, пишут туркменские СМИ.

Стороны рассмотрели перспективы реализации совместных проектов энергетической и транспортно-логистической сферах. Уделено также внимание углублению сотрудничества стран.

Помимо этого, замминистра и посол отметили значимость межправительственной комиссии по экономическому сотрудничества в интенсификации партнерства.

Кроме того, подчеркнута важная роль транспортно-транзитных коридоров в развитии экономических связей, производственной и энергетической кооперации, торговых и инвестиционных проектов.

В заключение встречи была выражена готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на укрепление отношений между Ашхабадом и Тбилиси.

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