"Тбилисоба 2024": как столица Грузии празднует свой день?

В Тбилиси стартовали праздничные мероприятия по случаю Дня города – "Тбилисоба". В текущем году праздник отмечается в течение двух дней – 5 и 6 октября.
Насыщенную программу подготовили власти столицы Грузии для жителей и гостей. Развлекательные шоу проводятся по всему городу.
Как передает корреспондент "Вестника Кавказа", много людей находятся на площади Орбелиани и прилегающей к ней территории. Для них установили палатки, где гости могут отведать или приобрести национальную кухню и грузинское вино.
На фестиваль съехались туристы не только из разных уголков Грузии, но и мира. Так, в Тбилиси прибыли путешественники из штата Минессота (США).
В столице также установилась идеальная для праздника погода - +24 градуса, солнечно. Несмотря на прогнозы синоптиков, дождей в Тбилиси не было.
На площади также размещены мангалы, на которых для участников мероприятия готовятся шашлык. Это блюдо занимает отдельное место на фестивале.
Помимо этого, для гостей поставили сувенирные лавки, где можно купить вещи ручной работы: ковры, одежду, украшения, сумки, мыло и другие аксессуары.
Стоит отметить, что в парке Георгия Леонидзе установлена конструкция из ковров с национальными грузинскими узорами, украшенная инсталляцией из фруктов, овощей и ягод.
Кроме того, для жителей и гостей Тбилиси в эти праздничные дни будет работать кинотеатр под открытым небом, который специально установили по случаю "Тбилисобы".
В кафе и ресторанах на улице Георгия Атонели люди сидят на верандах и наслаждаются праздником. Все объекты, где царит праздничная атмосфера, охраняются полицией. На местах дежурят и медики.
В столице также установилась идеальная для праздника погода - +24 градуса, солнечно. Несмотря на прогнозы синоптиков, дождей в Тбилиси не было.