"Тбилисоба 2024": как столица Грузии празднует свой день?

В Тбилиси начали праздновать День города "Тбилисоба". Его будут отмечать 5 и 6 октября. Для жителей и гостей столицы подготовили насыщенную программу.

В Тбилиси стартовали праздничные мероприятия по случаю Дня города – "Тбилисоба". В текущем году праздник отмечается в течение двух дней – 5 и 6 октября.

Насыщенную программу подготовили власти столицы Грузии для жителей и гостей. Развлекательные шоу проводятся по всему городу.

© Фото: Варвара Клименко

Как передает корреспондент "Вестника Кавказа", много людей находятся на площади Орбелиани и прилегающей к ней территории. Для них установили палатки, где гости могут отведать или приобрести национальную кухню и грузинское вино.

На фестиваль съехались туристы не только из разных уголков Грузии, но и мира. Так, в Тбилиси прибыли путешественники из штата Минессота (США).

© Фото: Варвара Клименко

В столице также установилась идеальная для праздника погода - +24 градуса, солнечно. Несмотря на прогнозы синоптиков, дождей в Тбилиси не было.

На площади также размещены мангалы, на которых для участников мероприятия готовятся шашлык. Это блюдо занимает отдельное место на фестивале.

© Фото: Варвара Клименко

Помимо этого, для гостей поставили сувенирные лавки, где можно купить вещи ручной работы: ковры, одежду, украшения, сумки, мыло и другие аксессуары.

Стоит отметить, что в парке Георгия Леонидзе установлена конструкция из ковров с национальными грузинскими узорами, украшенная инсталляцией из фруктов, овощей и ягод.

© Фото: Варвара Клименко

Кроме того, для жителей и гостей Тбилиси в эти праздничные дни будет работать кинотеатр под открытым небом, который специально установили по случаю "Тбилисобы".

В кафе и ресторанах на улице Георгия Атонели люди сидят на верандах и наслаждаются праздником. Все объекты, где царит праздничная атмосфера, охраняются полицией. На местах дежурят и медики.

© Фото: Варвара Клименко

В столице также установилась идеальная для праздника погода - +24 градуса, солнечно. Несмотря на прогнозы синоптиков, дождей в Тбилиси не было.