Бакинская климатическая неделя стартовала в Азербайджане

В рамках подготовки к COP29 в Азербайджане стартовал первый день Бакинской климатической недели. Мероприятие будет идти до 4 октября.

В азербайджанской столице начала работу Бакинская климатическая неделя. Она проходит в рамках подготовки к COP29.

Событие будет длится неделю с 30 сентября по 4 октября. Баку принимает подобное мероприятие в первый раз.

В открытии примут участие нынешний лидер СOP29 Нигяр Арпадараи, президент COP29 и министр экологии Азербайджана Мухтар Бабаев, члены организационного комитета и иностранные гости.

В рамках события будут устроены тематические мероприятия в различных частях Баку.

В первой половине мероприятия (30 сентября-2 октября) основными темами выступят климатические проблемы, которые помогает решать государство, бизнес и академические круги.

Вторая половина (с 3 по 4 октября) будет посвящена образованию, науке и культуре.

Напомним, что 29-й сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку 11-22 ноября.