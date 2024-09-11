Вестник Кавказа

Турист на параплане травмировался и был спасен в горах КБР

Турист на параплане травмировался и был спасен в горах КБР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Подмосковья неудачно приземлился на параплане и травмировал ногу в горах Кабардино-Балкарии. Прибывшие к месту происшествия спасатели оперативно спустили туриста вниз, где ему помогли врачи.

Спасатели оказали помощь парапланеристу, который травмировался вследствие жесткого приземления на вершине Чегемского ущелья Кабардино-Балкарии, рассказали в местном отделении МЧС.

Туристы приехал в республику из Московской области. Приземлившись на высоту в 1,5 метров, он травмировал ногу. Спасатели прибыли на место происшествия и передали 33-летнего любителя экстрима врачам.

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