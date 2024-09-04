Турпоток в КБР вырос почти на треть

Кабардино-Балкария с января по июнь 2024 года приняла почти на 30% больше туристов, чем за такой же период в прошлом году. Лидирует республика и по другим показателям.

В Кабардино-Балкарской республике за первые полгода 2024 побывало на 28% туристов больше, чем за первые шесть месяцев минувшего года, рассказал глава региона Казбек Коков.

По его словам, в общей сложности на курортах КБР за это время отдохнули почти 800 тыс гостей.

Кроме того, уточнил Коков, Кабардино-Балкария входит в число лидеров и по длительности отдыха. Согласно статистике МЭР РФ, в среднем по России туристы приезжают в места отдыха на четыре дня, а в КБР показатель практически достигает недели.

Глава республики также назвал флагман сферы туризма в КБР – это курорт "Эльбрус", который пользуется популярностью не только зимой, но и летом – благодаря созданию соответствующей инфраструктуры.

"Всесезонность – одна из главных задач. Появляются не только новые горнолыжные трассы и канатные дороги, но и пешие горные экологические маршруты, комфортные кемпинги в живописных местах"

– Коков