Турпоток в КБР вырос почти на треть

В Кабардино-Балкарской республике за первые полгода 2024 побывало на 28% туристов больше, чем за первые шесть месяцев минувшего года, рассказал глава региона Казбек Коков.
По его словам, в общей сложности на курортах КБР за это время отдохнули почти 800 тыс гостей.
Кроме того, уточнил Коков, Кабардино-Балкария входит в число лидеров и по длительности отдыха. Согласно статистике МЭР РФ, в среднем по России туристы приезжают в места отдыха на четыре дня, а в КБР показатель практически достигает недели.
Глава республики также назвал флагман сферы туризма в КБР – это курорт "Эльбрус", который пользуется популярностью не только зимой, но и летом – благодаря созданию соответствующей инфраструктуры.
"Всесезонность – одна из главных задач. Появляются не только новые горнолыжные трассы и канатные дороги, но и пешие горные экологические маршруты, комфортные кемпинги в живописных местах"
– Коков