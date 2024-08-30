Летний отдых в КБР стал популярнее

Туристы стали чаще выбирать КБР в качестве места отдыха летом. Особенно республика привлекает москвичей и жителей Подмосковья.

В Кабардино-Балкарии за это лето увеличился турпоток. В горную республику приехали на отдых порядка 630 тыс человек с июня по август, что на 6% больше, чем прошлогодним летом, рассказали в Минкурортов региона.

Как в 2023 году, КБР пользуется большей популярностью в летнее время, чем в зимнее.

Чаще всего в республику приезжают жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Кубани и других республик Северного Кавказа.

Особенной популярностью пользуются курорты "Эльбрус", "Архыз" и "Ведучи". Одни они приняли около 400 тыс туристов, половина из которых приехала на самую высокую точку России.