Вестник Кавказа

Краснодар вышел в лидеры в России по росту спроса на съемное жилье

Краснодар вышел в лидеры в России по росту спроса на съемное жилье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Краснодар стал лидером в России по росту спроса на съемное жилье. Высокий спрос на аренду жилья в Краснодаре обеспечивают не только местные жители, но и представители других регионов.

Краснодар был признан лидером в России по росту спроса на съемное жилье. Так, порядка 60% российских граждан готовы рассмотреть для переезда краевую столицу. Средняя стоимость аренды в сентябре в Краснодаре составила около 30 тыс рублей, пишет «Коммерсантъ».

Среди основных причин высокого спроса – теплый климат, а также высокие экономические и инфраструктурные урони развития кубанской столицы.

В частности, город привлекает множество новых бизнесов и стартапов, что создает новые рабочие места. С ростом экономики возрастает спрос на жилую недвижимость.

Кроме того, в Краснодаре функционирует несколько крупных университетов и образовательных учреждений. Студенты и молодые специалисты выбирают город не только за его экономические возможности, но и за развитую инфраструктуру, которая включает культурные, спортивные и развлекательные заведения. Это создает дополнительный спрос на аренду жилья, особенно в центре города.

Также стоит отметить, что спрос на аренду жилья в Краснодаре становится более дифференцированным. В последние несколько лет наблюдается увеличение числа предлагаемых объектов на аренду, что создает возможность сравнивать различные варианты. Однако, как показывает практика, цены на аренду жилья постепенно растут.

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