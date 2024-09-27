Вестник Кавказа

Известны сроки открытия горнолыжного сезона в СКФО

Известны сроки открытия горнолыжного сезона в СКФО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Очередной зимний сезон на горнолыжных курортах Северного Кавказа планируется открыть в ноябре. Сейчас на курортах ведется подготовка трасс к началу работы.

Новый зимний сезон на горнолыжных курортах Северного Кавказа планируется открыть в ноябре. Сейчас на курортах ведется подготовка трасс к началу работы.

«В ноябре у нас начало сезона, когда будет нормальный снег и подготовка. Не стоит задача открыть сезон раньше во что бы то ни стало, вопреки требованиям безопасности и качеству. Может, мы чуть позже [многих горнолыжных курортов РФ] начинаем сезон, но зато у нас самый длинный сезон в стране. Мы обычно заканчиваем его вплоть до июля месяца, на Эльбрусе в это время еще катаются»

– гендиректор института развития Кавказ.РФ Андрей Юмшанов

С приближением зимы горнолыжные курорты Северного Кавказа традиционно становятся центром притяжения любителей зимних видов спорта. В этом году планируется открыть новый зимний сезон уже в ноябре.

На сегодняшний день многие курорты находятся в процессе подготовки склонов. Работы включают в себя не только создание лыжных трасс, но и подготовку инфраструктуры.

Так, работа по подготовке трасс включает в себя несколько ключевых этапов. Первый из них – мониторинг состояния снежного покрова. В случае его недостатка техника вырабатывает искусственный снег, который помогает обеспечить качественное катание. Также активно проверяются канатные дороги и подъемники, чтобы обеспечить безопасность и комфорт туристов.

Анализ погодных условий также играет важную роль в подготовке. Снегопады, как правило, приходят в конце ноября – начале декабря, и сопроводительные мероприятия по утеплению и подготовке трасс имеют решающее значение. На курортах «Эльбрус», «Архыз» и «Домбай» ожидается, что к моменту открытия все будет готово.

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