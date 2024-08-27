Вестник Кавказа

Кинотеатр "Москва" получил новое название в Ереване

Кинотеатр "Москва" получил новое название в Ереване
© Фото: сайт кинотеатра “Москва“
Известный ереванский кинотеатр "Москва" обрел новое название. Теперь он будет называться так, как его на протяжении уже многих лет называют жители армянской столицы.

В Ереване переименовали один из самых старых городских кинотеатров – "Москва". Об этом рассказали в самом кинотеатре.

"Кинотеатр "Москва" ребрендирован в "Киномосква", как его уже много лет называют зрители. "Киномосква" рада представить свой новый бренд, сочетающий в себе историю, культуру и современный дизайн"

 – пресс-служба кинотеатра

Как отмечается, в зрительных залах разместили новые звуковые процессоры и лазерные проекторы 4K, которые обеспечивают сверхчеткое изображение.

Напомним, первый сеанс в в кинотеатре состоялся в декабре 1936 года.

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