Вестник Кавказа

В Краснодаре пылает пожар на складе деревянных изделий

В Краснодаре пылает пожар на складе деревянных изделий
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нынешним вечером в Краснодаре вспыхнул пожар – огонь охватил склад с деревянными и пластиковыми изделиями, сейчас его тушит мощная группировка пожарных.

В Краснодаре тушат масштабный пожар, вспыхнувший сегодня вечером – загорелся склад, в котором хранились деревянные и пластиковые изделия, сообщает пресс-служба МЧС России.

"По улице Круговой горит складское здание по хранению пластиковых и деревянных изделий на площади 500 метров квадратных. На месте работают 58 человек и 19 единиц техники"

- МЧС России

Пожар находится в активной фазе тушения, о пострадавших и разрушениях не сообщается.

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