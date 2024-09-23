В Краснодаре пылает пожар на складе деревянных изделий

Нынешним вечером в Краснодаре вспыхнул пожар – огонь охватил склад с деревянными и пластиковыми изделиями, сейчас его тушит мощная группировка пожарных.
В Краснодаре тушат масштабный пожар, вспыхнувший сегодня вечером – загорелся склад, в котором хранились деревянные и пластиковые изделия, сообщает пресс-служба МЧС России.
"По улице Круговой горит складское здание по хранению пластиковых и деревянных изделий на площади 500 метров квадратных. На месте работают 58 человек и 19 единиц техники"
- МЧС России
Пожар находится в активной фазе тушения, о пострадавших и разрушениях не сообщается.