Вестник Кавказа

Усадивший манекен за руль блогер арестован в Дагестане

Усадивший манекен за руль блогер арестован в Дагестане
© Фото: скриншот видео МВД Дагестана
Полиция Дагестана задержала популярного блогера, который, как следует из опубликованного им же самим видео, он пустил ехать по оживленной дороге автомобиль, за рулем которого вместо человека находился манекен, изготовленный из банок, с фото вместо лица.

Дагестанский блогер Шамиль Керимов, снявший видео, на котором он лично отправил автомобиль, за рулем которого не было водителя, ехать по дороге, заполненной другими машинами, проведет ближайшие 15 суток под арестом, ему грозит и уголовное дело, рассказали в МВД республики.

"На данный момент молодой человек задержан на 15 суток. По статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания)"

– МВД

В министерстве уточнили, что Керимов может стать и фигурантом уголовного дело. Оно может быть открыто по статье 267 Уголовного кодекса – она определяет наказание за угрозу безопасности транспортных средств.

У блогера более 576 тыс подписчиков в соцсетях. На опубликованном им видео видно, что он усадил на место водителя манекен из жестяных банок, вместо лица у него была прикреплена фотография. Затем, громко хохоча, Керимов отправил машину ехать по дороге. Немного впереди стоял патруль ДПС. Полицейские сначала попытались остановить авто, а затем бросились за ним в погоню, что также вызвало приступ нездорового восторга у блогера.

Уже позже, будучи задержанным, мужчина пояснил, что ролик был снят им для конкурса, устраиваемого другим блогером. Керимов утверждает, что на самом деле в салоне был другой человек, который сразу же занял место за рулем, однако по записи определить, правда это или нет, невозможно.

"Категорически порицаю такое сам, так что не повторяйте за мной"

– Керимов

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