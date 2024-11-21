Вестник Кавказа

Дагестанские спецслужбы нашли еще три тайника террористов

Дагестанские спецслужбы нашли еще три тайника террористов
© Фото: пресс-служба УФСИН по Дагестану
В Дагестане сотрудники спецслужб региона продолжают находить схроны с оружием и боеприпасами – три таких тайника было обнаружено только за последние два месяца.

В Дагестане продолжают находить тайники с оружием и боеприпасами, припрятанными террористами "до лучших времен" – только за последних два месяца сотрудники ФСБ, МВД и ФСИН по Дагестану нашли три таких схрона, сообщила пресс-служба республиканского управления Федеральной службы исполнения наказания.

Основное, складируемое криминалом в таких тайниках – это оружие и боеприпасы, реже – военная амуниция. Так, в найденных в декабре минувшего и январе нынешнего года, правоохранители насчитали более 3 тыс патронов к автомату Калашникова, 5 гранат, 2 единицы оружия, а также более 20 запчастей к нему, передает "АиФ-Дагестан".

По всем этим фактам возбуждены уголовные дела, ведутся следствие и поиски хозяев тайников.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1065 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Последовательниц экстремистской организации будут судить в Карачаево-Черкесии

Последовательниц экстремистской организации будут судить в Карачаево-Черкесии

Крупный пожар в Железноводске – возможен поджог

Крупный пожар в Железноводске – возможен поджог

В Ингушетии прикрыли еще одну незаконную майнинг-ферму

В Ингушетии прикрыли еще одну незаконную майнинг-ферму

Поврежденные вандалами скверы восстановят в Железноводске

Поврежденные вандалами скверы восстановят в Железноводске

Сын армянского бизнесмена-политика объявлен в международный розыск

Сын армянского бизнесмена-политика объявлен в международный розыск

За беспорядки в махачкалинском аэропорту судят еще пятерых человек на Ставрополье

За беспорядки в махачкалинском аэропорту судят еще пятерых человек на Ставрополье

Уголовное дело по взлому автобусов хакерами открыто в Тбилиси

Уголовное дело по взлому автобусов хакерами открыто в Тбилиси

Жестокое убийство молодого мужчины раскрыли в Тбилиси

Жестокое убийство молодого мужчины раскрыли в Тбилиси

Бывшего вице-мэра Ставрополя, осужденного за двойное убийство, вернули в колонию

Бывшего вице-мэра Ставрополя, осужденного за двойное убийство, вернули в колонию

Дело о смерти роженицы в больнице завели в Ингушетии

Дело о смерти роженицы в больнице завели в Ингушетии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы