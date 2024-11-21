Дагестанские спецслужбы нашли еще три тайника террористов

В Дагестане сотрудники спецслужб региона продолжают находить схроны с оружием и боеприпасами – три таких тайника было обнаружено только за последние два месяца.

В Дагестане продолжают находить тайники с оружием и боеприпасами, припрятанными террористами "до лучших времен" – только за последних два месяца сотрудники ФСБ, МВД и ФСИН по Дагестану нашли три таких схрона, сообщила пресс-служба республиканского управления Федеральной службы исполнения наказания.

Основное, складируемое криминалом в таких тайниках – это оружие и боеприпасы, реже – военная амуниция. Так, в найденных в декабре минувшего и январе нынешнего года, правоохранители насчитали более 3 тыс патронов к автомату Калашникова, 5 гранат, 2 единицы оружия, а также более 20 запчастей к нему, передает "АиФ-Дагестан".

По всем этим фактам возбуждены уголовные дела, ведутся следствие и поиски хозяев тайников.