Горнолыжный курорт "Мамисон" запустят в феврале

Визитная карточка горнолыжного отдыха Северной Осетии – курорт "Мамисон" – должен начать работу в феврале. Сейчас специалисты готовят к эксплуатации канатные дороги.

Горнолыжный курорт "Мамисон" примет первых гостей в феврале, рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Меняйло пообещал, что курорт будет не только спортивным объектом, но также местом для отдыха и творчества. По словам главы региона, основная часть работ завершена.

Сейчас рабочие готовят к запуску две канатные дороги. На объекте уже готовы места для размещения отдыхающих – это модульные дома и коттеджи.

Меняйло также анонсировал запуск видового ресторана на курорте.

Отметим, что комплекс "Мамисон" в Алагирском районе Северной Осетии будет способен принимать в перспективе около 700 тыс туристов в год.