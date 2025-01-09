Вестник Кавказа

Горнолыжный курорт "Мамисон" запустят в феврале

Горнолыжный курорт "Мамисон" запустят в феврале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Визитная карточка горнолыжного отдыха Северной Осетии – курорт "Мамисон" – должен начать работу в феврале. Сейчас специалисты готовят к эксплуатации канатные дороги.

Горнолыжный курорт "Мамисон" примет первых гостей в феврале, рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. 

Меняйло пообещал, что курорт будет не только спортивным объектом, но также местом для отдыха и творчества. По словам главы региона, основная часть работ завершена. 

Сейчас рабочие готовят к запуску две канатные дороги. На объекте уже готовы места для размещения отдыхающих – это модульные дома и коттеджи. 

Меняйло также анонсировал запуск видового ресторана на курорте. 

Отметим, что комплекс "Мамисон" в Алагирском районе Северной Осетии будет способен принимать в перспективе около 700 тыс туристов в год.

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