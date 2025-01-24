Вестник Кавказа

Почти 50 соток земли вернулись в собственность Махачкалы

Почти 50 соток земли вернулись в собственность Махачкалы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти вернули в собственность Махачкалы почти 50 соток земли. Земельный участок снят с государственного кадастрового учета.

Махачкалинский мэр Юсуп Умавов сообщил о возвращении в собственность столицы Дагестана участка площадью 48 соток в поселке Турали.

Он отметил, что Пятый кассационный суд общей юрисдикции не изменил решения Верховного суда республики о возврате участка в муниципальную собственность.

В настоящее время участок снят с государственного кадастрового учета, руководство города сформирует участок общего пользования в границах возвращенной земли.

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