Почти 50 соток земли вернулись в собственность Махачкалы

Власти вернули в собственность Махачкалы почти 50 соток земли. Земельный участок снят с государственного кадастрового учета.

Махачкалинский мэр Юсуп Умавов сообщил о возвращении в собственность столицы Дагестана участка площадью 48 соток в поселке Турали.

Он отметил, что Пятый кассационный суд общей юрисдикции не изменил решения Верховного суда республики о возврате участка в муниципальную собственность.

В настоящее время участок снят с государственного кадастрового учета, руководство города сформирует участок общего пользования в границах возвращенной земли.