Евросоюз ополчился на узбекский банк

Страны Евросоюза могут включить в свой 16-й пакет антироссийских санкций узбекский "Азия-Инвест банк", основанный в рамках межправительственного соглашения между Россией и Узбекистаном.

Принадлежащий Узбекистану "Азия-Инвест банк" может быть включен в 16-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, сообщают узбекские СМИ.

Новые европейские санкции также могут затронуть 14 российских банков, которые отключат от системы SWIFT, передает Podrobno.uz.

Причина такого негативного отношения ЕС к финансовой структуре в том, что "Азия-Инвест банк" был основан в 1996 году в рамках межправительственного соглашения между Россией и Узбекистаном, и через него проходят основные денежные потоки в торговле двух стран.

Напомним, осенью минувшего года санкции против компании из Узбекистана Uzstanex limited liability partnership ввела Великобритания.