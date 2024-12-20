Вестник Кавказа

Евросоюз ополчился на узбекский банк

Евросоюз ополчился на узбекский банк
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Страны Евросоюза могут включить в свой 16-й пакет антироссийских санкций узбекский "Азия-Инвест банк", основанный в рамках межправительственного соглашения между Россией и Узбекистаном.

Принадлежащий Узбекистану "Азия-Инвест банк" может быть включен в 16-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, сообщают узбекские СМИ. 

Новые европейские санкции также могут затронуть 14 российских банков, которые отключат от системы SWIFT, передает Podrobno.uz. 

Причина такого негативного отношения ЕС к финансовой структуре в том, что "Азия-Инвест банк" был основан в 1996 году в рамках межправительственного соглашения между Россией и Узбекистаном, и через него проходят основные денежные потоки в торговле двух стран. 

Напомним, осенью минувшего года санкции против компании из Узбекистана Uzstanex limited liability partnership ввела Великобритания.

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