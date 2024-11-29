Вестник Кавказа

За год в Узбекистане заработали десятки тысяч новых предприятий

За год в Узбекистане заработали десятки тысяч новых предприятий
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ушедшем 2024 году в Узбекистане было зарегистрировано свыше 80 тысяч новых промышленных предприятий – больше всего новых производств открылось в столице страны Ташкенте.

За минувший 2024-й год Узбекистан прирос 80 192 новыми промышленными предприятиями и организациями, сообщило в своем официальном Telegram-канале Агентство статистики страны.

Наибольшим числом новых производств отметилась столица – в Ташкенте за минувший год было зарегистрировано свыше 17 тыс новых производств, что существенно больше, чем в других регионах – так, в Хорезмской и Ташкентской областях, занимающих 2-е и 3-е место в списке, вместе было создано чуть больше 14 тыс предприятий.

Это меньше, чем годом ранее – в 2023-м году было создано рекордных на 88,6 тыс предприятий.

Впрочем, перечень неточный – он не учитывает новых фермерских и крестьянских хозяйств, которых тоже было создано немало.

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