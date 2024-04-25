Вестник Кавказа

Венгерская авиакомпания Wizz Air расширит авиаперевозки из Еревана

Венгерская авиакомпания Wizz Air расширит авиаперевозки из Еревана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители венгерской бюджетной Wizz Air Group провели переговоры с министром экономики Армении, обсудив с ним возможности разработки новых авиамаршрутов из Еревана в страны Евросоюза.

Армения готова в дальнейшем развивать сотрудничество с венгерской бюджетной авиакомпанией Wizz Air, заявил сегодня на встрече с представителями Wizz Air Group в Ереване министр экономики Армении Геворк Папоян, сообщили в пресс-службе армянского министерства.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы деятельности авиакомпании на армянском рынке и увеличения за счет этого туристических потоков в Армению. Также представители Wizz Air предложили министру разработки своих новых маршрутов и увеличения числа уже существующих авиарейсов. Руководство компании готов расширить свое сотрудничество с Комитетом по туризму Минэкономики страны, передает NEWS.am.

Папоян на встрече отметил, что армянская сторона рассмотрит карту предложений и действий, которую следует разработать и представить правительству страны венгерским перевозчикам.

После ее обсуждения в соответствии с приоритетами по ней будут приниматься решения, добавил министр.

Напомним, Wizz Air - венгерская бюджетная авиакомпания, штаб-квартира которой находится в городе Вечеш. Авиакомпания уже выполняет полеты из ереванского международного аэропорта в Рим, Милан, Венецию, Вену, Дортмунд, Софию, Ларнаку, Абу-Даби и Будапешт.

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