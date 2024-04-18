Вестник Кавказа

Авиаперевозчик из Венгрии может увеличить число полетов в Азербайджан

Авиаперевозчик из Венгрии может увеличить число полетов в Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Венгерская авиакомпания может увеличить количество полетов в Азербайджан. Баку призвал Будапешт к сотрудничеству в транспортной сфере.

Замглавы Минцифр и транспорта Азербайджана Самир Мамедов сообщил, что венгерский авиаперевозчик «Wizz Air» обладает возможностями для увеличения числа полетов в Азербайджан.

Он напомнил, что авиасообщение между Баку и Будапештом функционирует три раза в неделю. Кроме того, самолеты «Wizz Air» из Баку отправляются в Абу Даби и Рим.

Мамедов призвал компании из Венгрии к сотрудничеству в транспортной отрасли и по развитию Срединного коридора. Замминистра добавил, что коридор важен для Европы.

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