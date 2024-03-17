Вестник Кавказа

Минувшей ночью в Баку прилетел глава МИД Венгрии

Минувшей ночью в Баку прилетел глава МИД Венгрии
© Фото: пресс-служба МИД Венгрии
В Азербайджан с визитом минувшей ночью прилетел глава МИД Венгрии Петер Сийярто –он будет участвовать в заседании 10-й по счету азербайджано-венгерской межправительственной комиссии в Баку.

Сегодня ночью в Баку в Международном аэропорту Гейдар Алиев приземлился самолет главы министерства иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто, сообщил он в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Его визит связан с тем, что в столице Азербайджана пройдет юбилейное, 10-е заседание азербайджано-венгерской межправительственной комиссии, в котором примет участие глава венгерского МИД, передает Trend.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что Венгрия в начале апреля начнет получать азербайджанский газ – глава венгерской дипломатии Петер Сийярто сообщил, что поставки природного газа из Азербайджана в Венгрию будут идти через территорию Турции, и Анкара впервые будет поставлять газ в страну, которая не является ее прямым соседом.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1785 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Компанию по прокладке подводного кабеля создадут Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния

Компанию по прокладке подводного кабеля создадут Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния

Венгрия начнет получать газ из Азербайджана в начале апреля

Венгрия начнет получать газ из Азербайджана в начале апреля

Орбан и Вучич поздравили Ильхама Алиева с победой

Орбан и Вучич поздравили Ильхама Алиева с победой

МИД Венгрии: дружба между Азербайджаном и Венгрией искренняя и настоящая

МИД Венгрии: дружба между Азербайджаном и Венгрией искренняя и настоящая

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы