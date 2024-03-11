Ильхам Алиев: спрос на энергоресурсы Азербайджана будет расти в Европе

Президент Азербайджанской Республики отметил, что в европейских странах будет расти спрос на энергетические ресурсы страны. Сейчас газ из АР получают восемь стран Европы.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что Европа увеличит спрос на энергетические ресурсы республики. Такое заявление президент АР сделал после переговоров с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе.

"Азербайджанский газ через территорию Грузии транспортируется в несколько стран. В целом число стран, получающих азербайджанский газ, достигло восьми, и это не предел. В ближайшем будущем число этих стран увеличится. Спрос на азербайджанские энергоресурсы на европейском континенте с каждым годом растет и будет расти"

– Ильхам Алиев

Ильхам Алиев уточнил, что Азербайджан имеет все необходимые возможности для того, чтобы инвестировать в эту отрасль. По его словам, у республики есть широкие возможности для транзита ресурсов в европейские государства.

"В таком случае наши энергопроекты будут обеспечивать энергобезопасность многих стран, и Азербайджан и Грузия выступают здесь в качестве двух надежных партнеров"

– Ильхам Алиев

В конце 2020 года Азербайджанская Республика осуществила первые рыночные поставки газа в европейские государства Транcадриатическому трубопроводу, который является частью Южного газового коридора.

Закупщиками азербайджанского газа выступают Болгария, Венгрия, Греция, Грузия, Италия, Румыния, Сербия и Турция.