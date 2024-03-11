Ильхам Алиев: спрос на энергоресурсы Азербайджана будет расти в Европе

Глава Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что Европа увеличит спрос на энергетические ресурсы республики. Такое заявление президент АР сделал после переговоров с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе.
"Азербайджанский газ через территорию Грузии транспортируется в несколько стран. В целом число стран, получающих азербайджанский газ, достигло восьми, и это не предел. В ближайшем будущем число этих стран увеличится. Спрос на азербайджанские энергоресурсы на европейском континенте с каждым годом растет и будет расти"
– Ильхам Алиев
Ильхам Алиев уточнил, что Азербайджан имеет все необходимые возможности для того, чтобы инвестировать в эту отрасль. По его словам, у республики есть широкие возможности для транзита ресурсов в европейские государства.
"В таком случае наши энергопроекты будут обеспечивать энергобезопасность многих стран, и Азербайджан и Грузия выступают здесь в качестве двух надежных партнеров"
– Ильхам Алиев
В конце 2020 года Азербайджанская Республика осуществила первые рыночные поставки газа в европейские государства Транcадриатическому трубопроводу, который является частью Южного газового коридора.
Закупщиками азербайджанского газа выступают Болгария, Венгрия, Греция, Грузия, Италия, Румыния, Сербия и Турция.