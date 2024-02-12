Вестник Кавказа
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Венгрия начнет получать газ из Азербайджана в начале апреля

Венгрия начнет получать газ из Азербайджана в начале апреля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Венгрии заявили, что поставки азербайджанского газа в страну начнутся в начале апреля. Там добавили, что подписан контракт на поставку 275 млн кубометров.

Руководитель венгерской дипломатии Петер Сийярто сообщил, что поставки природного газа из Азербайджана в Венгрию через территорию Турции начнутся в апреле.

Министр подчеркнул, что Анкара впервые будет поставлять газ в страну, которая не является прямым соседом.

Он отметил, что торговля Будапешта со странами-членами Организации тюркских государств значительно возросла, добавив о поставках азербайджанского и турецкого газа.

Кроме того, Сийярто заявил, что подписано соглашение о поставке 275 млн кубометров природного газа.

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