Азербайджан нарастил экспорт газа в Европу

За январь Азербайджан поставил в страны Европы свыше 1 млрд кубометров газа. Рост экспорта составил 4,5%. Также выросла газодобыча, сообщили в Минэнерго Азербайджана.

Азербайджан с начала года увеличивает поставки природного газа в Европу, за месяц экспорт составил 1,1 млрд куб м.

"Экспорт газа в январе увеличился примерно на 4,5%. 1,1 миллиарда кубометров было экспортировано в Европу, 0,8 миллиарда кубометров - в Турцию и 0,4 миллиарда кубометров - в Грузию"

– глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов

В Европу азербайджанский газ поступает по Южному газовому коридору (ЮГК), энергоноситель транзитом идет через территорию Грузии и Турции и далее попадает в европейские страны.

Всего на экспорт за январь ушло 2,3 млрд куб м газа из 4,3 млрд куб м. В январе добыча газа в Азербайджане возросла - на 30 млн кубометров газа. Добыча может увеличивать и дальше, Азербайджан располагает несколькими крупными месторождениями.

Газовое месторождение "Шах Дениз" оценивается в 1,2 трлн кубометров газа и 240 млн тонн конденсата.

Перспективным считается и "Умид-Бабек", там по предварительным данным, запасы могут составить 400 млрд кубометров газа и 80 млн тонн конденсата.

Прогнозные запасы блока "Шафаг-Асиман" - 500 млрд кубометров газа и 65 млн тонн конденсата.

Месторождение "Абшерон" только на первом этапе даст 1,5 млрд кубометров газа.