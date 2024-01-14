Миру не будет хватать газа

В ближайшие несколько лет природный газ будет востребован в мире больше, чем остальные ресурсы, однако, исходя из современных трендов, можно предположить, что возникнет его дефицит. Такой прогноз озвучил катарский министр.

Страны мира в ближайшие годы будут испытывать нехватку газа, заявил госминистр Катара.

"Газ будет самым необходимым ресурсом. И мы видим, что с 2025 года по 2030 год в мире будет дефицит газа"

– Саад бен Шарида аль-Кааби

Катарский политик пояснил, что газовый рынок претерпел серьезные потрясения, в том числе связанные с логистикой, после отказа стран Европы от "голубого топлива" из РФ.

Еще один негативный фактор, по словам госминистра, – резкие взлеты и падения газовых цен из-за смены направлений поставок: они разрушительны для рынка.

У кого больше всего газа в мире?

Первое место среди стран мира по запасам газа принадлежит России. В первую тройку мировых лидеров по этому показателю входят Иран и Катар. На четвертом месте США, замыкает топ-5 Туркменистан.

Если же говорить о добыче, то здесь лидирует Америка, РФ находится на втором месте.