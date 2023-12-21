Назло санкциям: "Газпром" поставил рекорд по поставкам газа

Чрезвычайные морозы, установившиеся в России, вызвали к жизни энергетический рекорд – "Газпром" 12-13 января дважды превысил максимум десятилетней давности по прокачке газа на внутренний рынок.

ПАО "Газпром" сообщило сегодня о двойном обновлении рекорда по поставкам газа, державшегося с 30 января 2014 года. В тот день на внутренний рынок России компания поставила 1,787 млрд кубометров газа, а в прошедшие пятницу и субботу этот объем был дважды превышен.

В пятницу двенадцатого января российские потребители получили по запросам 1,788 млрд кубометров газа. Рекорд десятилетней давности был побит в связи с установившимися в РФ в начале года небывалыми холодами.

Поскольку морозы не прекращаются, накануне, тринадцатого января, "Газпром" прокачал на внутренний рынок еще больше газа – 1,815 млрд кубометров.

Если погода в России продолжит бить температурные рекорды, стоит ожидать и новых максимумов в работе "Газпрома" для российских потребителей. Это позволит компании лучше справляться с последствиями западных санкций, компенсируя экспортные потери ростом спроса на внутреннем рынке.

Представители компании отдельно уточнили, что накануне среднесуточная температура на российских территориях, куда "Газпром" поставляет "голубое топливо", была немногим выше -20 градусов Цельсия.