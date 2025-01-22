Отказы от детских путевок в Анапу увеличились после Нового года

Россияне стали чаще отказываться от ранее запланированных на лето путевок в детские лагеря Анапы после Нового года 2025. Это связывают с недостоверной информацией в интернете о ситуации с мазутом в Черном море.

После новогодних праздников количество отказов от уже запланированного отдыха в Анапе выросло, особенно это заметно по путевкам в детские лагеря и санатории, рассказал сенатор от Законодательного собрания Кубани Александр Трембицкий.

"С Нового года значительно увеличилось количество отказов от путевок, ранее забронированных и предоплаченных. В различных организациях детского отдыха этот показатель составляет от 35% до 60%"

- Александр Трембицкий

С его слов, это угрожает детскому отдыху в Анапе на летний сезон в 2025 году.

Сенатор связал отмену путевок с недостоверной информацией в интернете о том, что мазут с пляжей Анапы возможно будет полностью убрать только через год или больше. Он называет эти сроки несоответствующими реальности.

Из-за этого сами детские учреждения попадают под угрозу, так как не могут справиться с финансовыми обязательствами вследствие отмен бронирования.