Вестник Кавказа

Первый энергоблок АЭС в Казахстане могут построить за 8 лет

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минэнерго Казахстана поделился прогнозом о сроках строительства первого энергоблока АЭС в Алматинской области. С его слов, это займет 8 лет.

Первый энергоблок АЭС в Казахстане может быть построен в течение 8 лет, прогнозирует глава Минэнерго республики Алмасадам Саткалиев в разговоре с журналистами.

"Исходя из среднемировых сроков, мы будем ставить вопрос перед официальными вендорами о возможности ускорения данных сроков, чтобы мы имели возможность в течение восьми лет, до восьми лет получить первый блок"

- Алмасадам Саткалиев

Он подчеркнул, что в среднем сроки строительства составляют 10-12 лет.

Ранее власти Казахстана объявили, что строительство АЭС в Алматинской области будет ускорено по поручению президента страны Касым-Жомарт Токаева.

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