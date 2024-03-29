Брюссель намерен продлить работу наблюдателей в Армении

Сегодня в столице Евросоюза Брюсселе соберутся послы стран-участниц объединения, чтобы принять решение о продлении наблюдательской миссии ЕС в Армении – несмотря на протесты Азербайджана, Европа не намерена прекращать ее работу.

Сегодня, "если в последний момент не будет сюрпризов", послы стран Евросоюза в Брюсселе на своем заседании одобрят проект, согласно которому гражданская миссия Европейского Союза останется в Армении еще на два года, до 19 февраля 2027 года, сообщил редактор радиостанции "Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

"Учитывая значительные размеры территории, миссия с имеющимися в ее распоряжении ресурсами не в состоянии обнаружить какие-либо инциденты, происходящие вдоль границы"

- миссия наблюдателей

Проект решения дипломатов уже разработан и озвучен: согласно ему, состав и численность наблюдателей останутся неизменными: 165 международных наблюдателей и 44 сотрудника из Армении. Зона наблюдения миссии будет идти вдоль всей армяно-азербайджанской границы, включая участок границы с Нахичеванской автономной республикой.

Напомним, ситуация на армяно-азербайджанской границе такова, что на данный момент отпала всякая необходимость в работе на ней миссии Евросоюза, заявил ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Азербайджан не считает необходимым участие третьих сторон в процессе делимитации, который осуществляется в атмосфере взаимопонимания и мира, заявил он. Деятельность этой миссии должна быть завершена, изначально предполагалось, что миссия будет краткосрочной. Однако на данный момент она трансформируется в постоянную структуру с расширением состава и зоны действия мандата, отметил он.