Армения обсуждает с Европой новую повестку сотрудничества

Армения и ЕС ведут переговоры о новой повестке сотрудничества. Закон о вступлении Армении в ЕС может помочь в переговорах о либерализации визового режима.

Замглавы армянской дипломатии Паруйр Ованнисян сообщил о переговорах Еревана и Европейского Союза по заключению новой повестки сотрудничества.

Он сказал, что сейчас Армения работает по обеспечению своих интересов, вопросы развития экономического сближения с ЕС могут быть решены в рамках новой повестки.

При этом дипломат подчеркнул, что в настоящее время рано говорить о каких-либо конкретных программах.

Кроме того, замминистра добавил, закон о членстве Армении в ЕС может помочь в переговорах о либерализации визового режима.