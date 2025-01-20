Вестник Кавказа

Названо число внутренних турпоездок россиян за прошлый год

Названо число внутренних турпоездок россиян за прошлый год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вице-премьер РФ Чернышенко поделился статистическими данными, из которых стало известно, сколько раз россияне совершили туристические поездки по стране.

Россияне совершили более 92 млн турпоездок по стране за минувший год, поведал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. 

По словам Чернышенко, эти цифры отражают сложившуюся у российских туристов тенденцию выбирать внутренний отдых. Вице-премьер отметил, что внутренний туризм растет беспрецедентными темпами. 

Ранее Чернышенко заявил, что инвесторы увеличили вложения в туристическую инфраструктуру в России на 14% в прошлом году. Инвестиции составили порядка 652 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает прошлогодние показатели.

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