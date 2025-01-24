Вестник Кавказа

В Махачкале займутся дорогами и дворовыми территориями

В Махачкале займутся дорогами и дворовыми территориями
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти дагестанской столицы возьмут под контроль все дворовые территории города с разрушениями дорожного полотна: на первом этапе в городе будет создан реестр таких дворов, после чего начнется их ремонт.

Жители Махачкалы регулярно жалуются на крайне плачевное состояние дорожного полотна во дворах и на улицах города, и власти решили вплотную заняться этой проблемой, написал в своем Telegram-канале написал первый заместитель мэра Махачкалы Нариман Темуркаев.

"Провел рабочую встречу с моими коллегами, заместителем мэра Хакимом Ашиковым и руководством МБУ "Благоустройство" Раджабом Раджабовым и Магомедгаджи Атаевым по вопросу неудовлетворительного состояния городских улиц и дорожной инфраструктуры. ...Для наиболее эффективного решения проблемы предложил создать реестр дворовых территорий с локальными разрушениями дорожного полотна и совместно с представителями ресурсоснабжающих предприятий организовать работу по их восстановлению"

- Нариман Темуркаев

Причиной столь пристального внимания властей к "дорожной" проблеме стали регулярные обращения горожан о наличии множества ям как во дворах, так и на проезжей части, - добавил Темуркаев.

Напомним, столица Дагестана постепенно становится Меккой для российских туристов - в минувшем 2024 году Махачкалу посетило более 1 млн человек, что на 20% больше, чем годом ранее: в столице Дагестана прошли около 20 крупных гастрофестов, на которых побывало 600 тыс человек. Также в Махачкале за год было проведено 3 тыс культурно-массовых мероприятий, из них 150 были общегородскими. В городе возросло число выставок, фестивалей и других событий.

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