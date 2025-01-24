Пожар убил пожилого жителя Зугдиди

Смертельный пожар произошел в жилом доме Зугдиди. Огненное ЧП унесло жизнь одного человека. Почему началось возгорание, пока не известно, специалисты работают над установлением причин трагедии.

Дом горел в Зугдиди, о чрезвычайном происшествии сообщают грузинские СМИ.

По их данным, пламя разгорелось в жилом доме. В момент пожара в помещении находился пожилой мужчина.

Огнеборцы оперативно потушили возгорание, но к этому моменту житель дома уже погиб.

Почему начался пожар, пока не установлено.

Напомним, в августе в Зугдиди в пожаре погибли двое детей дошкольного возраста. Двое взрослых были госпитализированы с ожогами. Причиной возгорания стала свеча – она горела из-за того, что в квартире было отключено электричество.