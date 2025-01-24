Около 30 человек задержали в рамках расследования пожара в Турции

В Турции ищут виновных в страшном пожаре в Болу. Полиция продолжает расследование, задержаны десятки человек.

Правоохранители Турции провели задержание 28 человек, которые могут быть причастны к пожару в горнолыжном курорте в Болу. Об этом сообщил лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Сообщается, что в настоящий момент взяты под стражу несколько чиновников, а также владелец отеля.

"На первом этапе были задержаны девять человек. По мере того, как давались показания, расследование расширялось. Число задержанных возросло до 28. Из них 19 человек, включая владельца отеля и управляющего делами, были арестованы. В отношении семи человек были приняты решения о судебном контроле"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Обстоятельства пожара в отеле, в котором погибло 78 человек, выясняются. Основной причиной трагедии рассматривается возгорание масла на кухне, которое усилились из-за попытки тушения водой.