Вестник Кавказа

Около 30 человек задержали в рамках расследования пожара в Турции

Около 30 человек задержали в рамках расследования пожара в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции ищут виновных в страшном пожаре в Болу. Полиция продолжает расследование, задержаны десятки человек.

Правоохранители Турции провели задержание 28 человек, которые могут быть причастны к пожару в горнолыжном курорте в Болу. Об этом сообщил лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган. 

Сообщается, что в настоящий момент взяты под стражу несколько чиновников, а также владелец отеля. 

"На первом этапе были задержаны девять человек. По мере того, как давались показания, расследование расширялось. Число задержанных возросло до 28. Из них 19 человек, включая владельца отеля и управляющего делами, были арестованы. В отношении семи человек были приняты решения о судебном контроле"

–  Реджеп Тайип Эрдоган

Обстоятельства пожара в отеле, в котором погибло 78 человек, выясняются. Основной причиной трагедии рассматривается возгорание масла на кухне, которое усилились из-за попытки тушения водой.

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