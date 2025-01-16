Прогресс в переговорах Баку и Еревана оценили в Москве

В Москве заявили, что Баку и Ереван добились прогресса в вопросе делимитации и демаркации границ. Там напомнили, что часть границы уже демаркиована.

Российский вице-премьер Алексей Оверчук отметил прогресс Азербайджана и Армении в процессе делимитации и демаркации границ.

Он отметил, что работу трехсторонней рабочей группы России, Азербайджана и Армении "формально никто не прекращал".

Оверчук подчеркнул, что стороны периодически общаются на эту тему, а Баку и Ереван встречаются в рамках комиссии по делимитации и демаркации границ.

Вице-премьер заявил, что часть границы уже делимитирована демаркирована, Россия всегда приветствовала такого рода контакты и работу.

В заключение он добавил, что Москва со своей стороны всегда предлагает свою поддержку, это очень конструктивная работа.