Вестник Кавказа

Азербайджан и Армения будут делимитировать границу с севера на юг

Джебраил
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Состоялась очередная встреча комиссий АР и РА по делимитации границы. Стороны договорились начать процесс с севера - от границы двух стран с Грузией.

Комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией на 11-й встрече определили направление делимитации, работы будут вестись с севера на юг.

На встрече стороны обменялись мнениями по поводу очередности участков/отрезков линии границы для дальнейшего проведения работ по делимитации. Комиссии договорились о том, что делимитационные работы будут начаты с северного участка. Делимитация будет сначала проходить на участке, где стыкуются границы Азербайджана, Армении и Грузии, затем запланировано продвижение работ в южном направлении, до места, где сходятся границы Азербайджана, Армении и Ирана.

Также на состоявшейся встрече произошло обсуждение проектов соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ.

Дата и место проведения следующей встречи комиссий будет определена в рабочем порядке.

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