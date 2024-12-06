Азербайджан и Армения будут делимитировать границу с севера на юг

Состоялась очередная встреча комиссий АР и РА по делимитации границы. Стороны договорились начать процесс с севера - от границы двух стран с Грузией.

Комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией на 11-й встрече определили направление делимитации, работы будут вестись с севера на юг.

На встрече стороны обменялись мнениями по поводу очередности участков/отрезков линии границы для дальнейшего проведения работ по делимитации. Комиссии договорились о том, что делимитационные работы будут начаты с северного участка. Делимитация будет сначала проходить на участке, где стыкуются границы Азербайджана, Армении и Грузии, затем запланировано продвижение работ в южном направлении, до места, где сходятся границы Азербайджана, Армении и Ирана.

Также на состоявшейся встрече произошло обсуждение проектов соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ.

Дата и место проведения следующей встречи комиссий будет определена в рабочем порядке.