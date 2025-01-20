Вестник Кавказа

Ильхам Алиев поздравил Си Цзиньпина с Праздником Весны

Ильхам Алиев поздравил Си Цзиньпина с Праздником Весны
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Си Цзиньпину по случаю наступления Праздника Весны, известного как Китайский Новый год. Президент Азербайджана выразил уверенность, что АР и КНР продолжат углублять дружественные отношения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с Праздником Весны, соответствующая информация опубликована на официальном сайте президента АР.

Азербайджанские лидер в поздравительном письме выразил удовлетворение тем, что межгосударственные связи Азербайджана и Китая повысились до стратегического партнерства.

Азербайджан придает большое значение всестороннему развитию сотрудничества с Китаем, построенного на взаимном доверии, отметил Ильхам Алиев. Он выразил уверенность, что усилия АР и КНР для дальнейшего укрепления и углубления дружественных отношений и взаимодействия будут продолжены.

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