Ильхам Алиев поздравил Си Цзиньпина с Праздником Весны

Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Си Цзиньпину по случаю наступления Праздника Весны, известного как Китайский Новый год. Президент Азербайджана выразил уверенность, что АР и КНР продолжат углублять дружественные отношения.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с Праздником Весны, соответствующая информация опубликована на официальном сайте президента АР.
Азербайджанские лидер в поздравительном письме выразил удовлетворение тем, что межгосударственные связи Азербайджана и Китая повысились до стратегического партнерства.
Азербайджан придает большое значение всестороннему развитию сотрудничества с Китаем, построенного на взаимном доверии, отметил Ильхам Алиев. Он выразил уверенность, что усилия АР и КНР для дальнейшего укрепления и углубления дружественных отношений и взаимодействия будут продолжены.