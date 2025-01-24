Вестник Кавказа

Самолет с пациентом совершил жесткую посадку в Абхазии

Самолет с пациентом совершил жесткую посадку в Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЧП случилось с легкомоторным самолетом в самом труднодоступном селе Абхазии – Псху. На борту воздушного судна были три человека. В результате никто не пострадал.

Жесткой посадкой окончился санитарный авиарейс в Абхазии, рассказали спасатели.

Подробности поведал начальник ПСО по охране столицы республики и Сухумского района Тимур Квициния. По его словам, самолет Ан-2 вылетел из села Псху, которое считается самым труднодоступным селом в Абхазии, и направлялся в Сухум, передает Апсныпресс. На его борту были трое: два члена экипажа и пассажир – житель села, которого нужно было доставить в больницу.

Однако в итоге самолет жестко сел на территории Псху.

"Медицинская помощь никому не понадобилась"

– Квициния

Напомним, Псху считается самым труднодоступным населенным пунктом Абхазии. Большую часть года попасть туда можно только по воздуху.

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