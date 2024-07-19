Псху в Абхазии: как добраться в самое труднодоступное село

В горах Абхазии находится малонаселенное и отдаленное от цивилизации село Псху. Попасть в Псху большую часть года можно только по воздуху. Чем интересно село Псху и что в нем посмотреть?

Альпийские луга, горный воздух, захватывающие пейзажи и удаленность от цивилизации - все это влечет туристов в труднодоступное село Псху в Абхазии. Горное село уникально во многих смыслах. Как добраться в Псху и какие достопримечательности можно увидеть в горном селе в Абхазии?

Село Псху в Абхазии

Небольшое поселение спряталось высоко в горах Абхазии. В Псху сегодня проживает около 150-200 человек. Жители занимаются сельским хозяйством, животноводством, пчеловодством. Село включает несколько десятков одноэтажных деревянных домов, школу, церковь, здание администрации.

Псху утопает в зелени и открывает захватывающие виды на окрестности и вершины гор, покрытых снегом. Вокруг села растут каштаны и орехи, традиционно абхазы строили жилища из древесины этих пород.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Считается, что лучший абхазский мед родом из Псху. Также жители села делают вкуснейший домашний сыр из молока коров, пасущихся на альпийских лугах. И мед, и сыр, и другие домашние фермерские продукты местные с удовольствием продают туристам.

Интересно то, что сегодня более 95% населения Псху - русские, а абхазский язык знает лишь одна жительница.

Погода в Псху переменчивая, за несколько минут солнце может смениться ливнем. Воздух в горах суше, чем на побережье. Зимой здесь лежат огромные сугробы, летом цветут альпийские луга.

Где находится село Псху?

Высокогорное село Псху находится в Сухумском районе в горной местности. Найти его можно в долине Псху между Главным Кавказским и Бзыбским хребтами. Псху находится на высоте 760 м над уровнем моря, через село протекает речка Бавю с прозрачной голубой водой, которая затем впадает в реку Бзыбь.

© Фото: Cherokee05, the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Речка Бавю протекает по главной улице населенного пункта, в ней водится форель. Наличие реки позволило обеспечить Псху электричеством - работает малая гидроэлектростанция.

Как добраться в Псху?

Псху входит в число самых труднодоступных и отдаленных населенных пунктов в Абхазии, путь туда в любом случае можно считать отдельным приключением.

В основном в Псху добираются по воздуху - в теплое время года из аэропорта Сухума пару раз в месяц в горное село летает самолет Ан-2, регулярного расписания нет. Время в пути составляет около 20 минут. Туристы, которым непременно хочется попасть в отдаленное село, могут нанять самолет, но путешествие будет дорогим. Аэродромом в Псху служит ромашковое поле. «Кукурузник» садится в гору, а взлетает, съезжая вниз, большое значение имеет направление ветра.

Зимой попасть в Псху можно только на вертолете.

В конце мая обычно открывается возможность попасть в село на автомобиле - грунтовая дорога проходит между ущельями и занимает от Сухума около шести часов. Дорога идет через перевал Анчха в районе источника Ауадхара (30 км от перевала вниз).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, в Псху можно отправиться в рамках похода, есть тропа через Гудаутский перевал (около 70 км), пастушья тропа от Рицы через перевал Чхы. Для туристов организуются туры в летний период. В Псху можно совершить конную прогулку.

Псху и горный туризм

Через село пролегает множество пеших туристических троп, проложенных в советские годы. Во времена СССР Псху было перевалочным пунктом для туристов, совершающих горные походы. Раньше в Псху туристы могли прийти с Архыза, сейчас маршрут не действует, однако власти РФ и Абхазии рассматривают возможность восстановления горных пеших троп между российскими регионами и Абхазией. Сегодня в Абхазии также организуются многодневные погоды в Псху и окрестные горные районы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История села и интересные факты

Горная абхазская община в Псху составляла около 5 тыс человек. Население Псху в годы Кавказской войны хотело сохранить независимость, не желая становиться ни частью Российской империи, ни Османской. В итоге в 1864 году абхазы оставили долину Псху. Основная часть жителей Псху после этого переселилась в Турцию.

Село Псху в 1942 году было в течение недели оккупировано немецко-фашистскими захватчиками - дивизией "Эдельвейс". Труднодоступное Псху стало единственным населенным пунктом Грузинской ССР и Абхазии, куда в годы войны добрались немцы.

C начала XX века в Псху стали поселяться беглые крестьяне из России, также сюда пришли христианские монахи-отшельники, они проживают в горах до сих пор. В окрестностях села есть кельи отшельников, периодически монахи спускаются в Псху за продуктами. В самом Псху есть женская монашеская община, монахини также живут уединенно и не общаются с людьми.

Храм в Псху

Храм Ионна Крестителя строился более девяти лет и был открыт в сентябре 2016 года. Деревянный храм с синей крышей стал первым за последние сто лет, построенным в Абхазии. Местные говорят, что при строительстве храма случались чудеса.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Здание выполнено в традиционно русском стиле в сочетании с греко-византийским зодчеством.

Что посмотреть в Псху?

В окрестностях горного села можно найти несколько интересных объектов:

Святилище Инал-куба - одно из семи святых мест Абхазии. Это гора, названная в честь князя Инала, который объединил племена абхазов и адыгов. Инал-куба находится в 5 км от села. Место почитаемо и посещаемо абхазами, посещая святилище нельзя шуметь или кричать, в этой местности нельзя вести охоту.

Псху-Гумистинский заповедник. Из села можно попасть на территорию заповедника, его площадь занимает около 40 тыс га, в нем водятся редкие краснокнижные животные и растения. В заповеднике протекает живописная река Гумиста. Это территории, не тронутые людьми.

Псхинская крепость. Возле Псху есть еще одна достопримечательность - руины древней крепости. Точная дата ее строительства неизвестна, на указателе возле руин значатся VIII-X века. По словам сельских стариков, под крепостью во времена Кавказской войны могли быть проложены тайные подземные ходы вниз к реке.

Памятник погибшим в Великую Отечественную войну. В годы войны из Псху на фронт ушло семьдесят человек, вернулись единицы. В память об этой странице истории в селе был сооружен мемориал.

Хутор Ригдза. Жители высокогорья расселены по долине на расстоянии друг от друга. До хутора Ригдза от Псху около 7 км, отсюда открывается прекрасный вид на гору Серебряную.