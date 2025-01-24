Житель Северной Осетии ответит в суде за экстремистские высказывания

Во Владикавказе будут судить мужчину за экстремистские высказывания. Он в прошлом году оскорбил пользователя по национальному признаку.

Житель Владикавказа предстанет перед судом за экстремистские высказывания в интернете, пишет пресс-служба СУ СКР по Северной Осетии.

По версии следствия, мужчина в мае 2024 году в мессенджере оскорбил в комментариях пользователя по национальному признаку. Ранее его привлекали к ответственности за экстремизм.

Отмечается, что в отношении задержанного заведено уголовное дело. Его будут судить по статье о возбуждении ненависти и унижению человеческого достоинства.

В ведомстве подчеркнули, что уголовное дело против мужчины уже передано в суд.