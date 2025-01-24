Исторические муниципальные выборы завершились в Азербайджане

Голосование на муниципальных выборах завершилось в Азербайджане. Избирательные участки были закрыты в семь часов вечера (18:00 мск). По их итогам определятся имена почти 8,1 тыс членов 685 муниципалитетов.

Муниципальные выборы 2025 прошли в Азербайджане – все избирательные участки закрыты, идет подсчет голосов.

Голосование было завершено в 19:00 по местному времени (18:00 мск). По итогам выборов определят 8071 члена 685 муниципалитетов, расположенных в 118 избирательных округах.

В общей сложности в день выборов были открыты 5 846 участков, в том числе 112 временных.

Проголосовать могли 5 961 987 избирателей. По информации на пять часов вечера на участки пришел 1 715 291 избиратель.

Общее количество кандидатов составило 16 092, больше половины – 8 424 – были выдвинуты партиями, в общей сложности 23-мя. Примерно треть кандидатов (порядка 31%) – женщины. Высшее образование имеют около 82% кандидатов.

Аккредитацию на выборы прошли 70 625 наблюдателей, в том числе 26 260 наблюдателей от партий. Более 40% кандидатов – люди в возрасте от 21 до 35 лет.

Напомним, муниципальные выборы впервые прошли на всей территории Азербайджана.