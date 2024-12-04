Вестник Кавказа

В Азербайджане проходят исторические муниципальные выборы

Выбры в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Муниципальные выборы стартовали в Азербайджане. Выборы впервые проходят на всей территории Азербайджана. Ильхам Алиев проголосовал одним из первых.

В Азербайджане 29 января проходит голосование в связи с муниципальными выборами - первое на территории всей страны.

Избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 19:00. Всего открыто 5 846 участков в 118 избирательных округах. Сегодня в Азербайджане будут избраны 8 071 член муниципалитетов по 685 муниципалитетам.

Принять участие в голосовании могут 5 961 987 избирателей, в бюллетени внесены 16 092 кандидата, из них 7 588 - независимые. Около 41% кандидатов - лица в возрасте от 21 до 35 лет, почти 31% кандидатов - женщины.

На муниципальные выборы было аккредитовано 70 625 наблюдателей, из которых 26 260 человек представляют 24 политические партии. Тысяча избирательных участков в Азербайджане оснащена веб-камеры для наблюдения за процессом.

Утром на выборах проголосовал президент страны Ильхам Алиев, свой голос он отдал на избирательном участке №1, который размещен в средней школе №6 Сабаильского избирательного округа №7 города Баку.

В ЦИК Азербайджана планируют опубликовать предварительную информацию по муниципальным выборам к концу дня.

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