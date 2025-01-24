Бадра Гунба может набрать 42% на выборах президента Абхазии – ВЦИОМ

ВЦИОМ дал прогноз относительно возможного результата кандидатов в президенты на грядущих выборах в Абхазии. Бадра Гунба может получить более 40% голосов, показывают расчеты службы статистики.
Аналитики ВЦИОМ подсчитали, сколько процентов избирателей Абхазии готовы отдать голос за кандидата Бадру Гунбу. Согласно расчетам ВЦИОМ, Гунба сможет рассчитывать на 42,3% на выборах президента республики.
Сообщается, что еще около 27,3% избирателей готовы отдать голос за Адгура Ардзинбу.
Отмечается, что прогнозируемая явка на выборах президента составляет порядка 65%.
Отметим, что досрочные выборы главы республики пройдут в Абхазии 15 февраля.