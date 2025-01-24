Вестник Кавказа

Бадра Гунба может набрать 42% на выборах президента Абхазии – ВЦИОМ

Флаг Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ВЦИОМ дал прогноз относительно возможного результата кандидатов в президенты на грядущих выборах в Абхазии. Бадра Гунба может получить более 40% голосов, показывают расчеты службы статистики.

Аналитики ВЦИОМ подсчитали, сколько процентов избирателей Абхазии готовы отдать голос за кандидата Бадру Гунбу. Согласно расчетам ВЦИОМ, Гунба сможет рассчитывать на 42,3% на выборах президента республики. 

Сообщается, что еще около 27,3% избирателей готовы отдать голос за Адгура Ардзинбу.

Отмечается, что прогнозируемая явка на выборах президента составляет порядка 65%. 

Отметим, что досрочные выборы главы республики пройдут в Абхазии 15 февраля.

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