Вестник Кавказа

Зурабишвили и Гахария посетят конференцию в Мюнхене

Зурабишвили и Гахария посетят конференцию в Мюнхене
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Мюнхенской конференции по безопасности примут участие Саломе Зурабишвили и Георгий Гахария – бывшие представители власти, а ныне часть оппозиции в Грузии. Они выступят на мероприятии, посвященной обстановке в стране.

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили и бывший премьер-министр и основатель оппозиционной партии "Сильная Грузия" Георгий Гахария отправились на 61-ю Мюнхенскую конференцию по безопасности, рассказали в офисе Зурабишвили.

Специально для Тбилиси в рамках Мюнхенской конференции будет создана дискуссия под названием "Грузия в центре внимания".

В ходе мероприятия Саломе Зурабишвили встретится с лидерами западных стран, руководством Европейского Союза и иных организаций. Георгий Гахария, в свою очередь, выступит на панельных дискуссиях, где поведает о политической обстановке в Грузии и проблемах в регионе со стороны оппозиции. Кроме того, он планирует использовать площадку для громких и неосновательных заявлений о необходимости проведения новых парламентских выборов в стране.

Отметим, что представитель правящей партии "Грузинская мечта" отказались от поездки на Мюнхенскую конференцию в 2025 году.

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