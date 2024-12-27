Четыре кандидата в президенты Абхазии зарегистрированы для участия в выборах

15 февраля в Абхазии пройдут выборы президента. Участвовать в электоральном процессе в качестве кандидатов пока готовы четыре человека.

ЦИК Абхазии завершил процедуру регистрацию четырех кандидатов для участия в президентских выборах.

Сообщается, что Центризбирком республики в настоящий момент допустил к участию в выборах четырех человек: и.о. президента Бадру Гунбу, лидера оппозиции Адгура Ардзинбу, политика Олега Барцица и бывшего руководителя Контрольной палаты Роберта Аршбу.

Намерен баллотироваться и Адгур Хурхумал, который сейчас собирает подписи за свое выдвижение.

Напомним, что досрочные выборы президента пройдут в Абхазии 15 февраля.

Как отмечают эксперты, главные фавориты президентской гонки – Гунба и Ардзинба.