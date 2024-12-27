Вестник Кавказа

Четыре кандидата в президенты Абхазии зарегистрированы для участия в выборах

Флаг Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
15 февраля в Абхазии пройдут выборы президента. Участвовать в электоральном процессе в качестве кандидатов пока готовы четыре человека.

ЦИК Абхазии завершил процедуру регистрацию четырех кандидатов для участия в президентских выборах. 

Сообщается, что Центризбирком республики в настоящий момент допустил к участию в выборах четырех человек: и.о. президента Бадру Гунбу, лидера оппозиции Адгура Ардзинбу, политика Олега Барцица и бывшего руководителя Контрольной палаты Роберта Аршбу. 

Намерен баллотироваться и Адгур Хурхумал, который сейчас собирает подписи за свое выдвижение. 

Напомним, что досрочные выборы президента пройдут в Абхазии 15 февраля. 

Как отмечают эксперты, главные фавориты президентской гонки – Гунба и Ардзинба.

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