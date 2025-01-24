Ставрополье может обзавестись мультиягодным кластером

В Ставропольском крае может появиться мультиягодный кластер. В случае реализации проекта он станет самым крупным кластером в России.

Руководство Кочубеевского округа Ставропольского края сообщило о возможном появлении мультиягодного кластера на территории муниципалитета.

Как пишет пресс-служба, предприятие на первом этапе будет создавать до 30 т клубники с гектара круглый год. Далее оно будет выращивать малину, ежевику и другие ягоды.

Проект включает в себя полный производственный цикл от селекции новых сортов до доставки продукции потребителям. В случае реализации кластер станет самым большим в России.

Подчеркивается, что предприятие сможет предоставить порядка 280 постоянных рабочих мест, а также дополнительную сезонную занятость во время сбора урожая.