Азербайджан увеличил экспорт чая за прошлый год

Экспорт чая из Азербайджана вырос за прошлый года на 2,1%. Казна республики пополнилась на $6,5 млн.
Поставки азербайджанского чая за границу выросли за прошлый год на 2,1%, сообщается в отчете таможенного госкомитета республики.
Всего республика экспортировала почти 750 тонн чая за минувший год. Общая сумма экспорта составила более $6,5 млн.
Отметим, что в Азербайджане реализовывается госпрограмма по развитию чаеводства. В рамках государственной программы планируется довести сбор чайных листьев до 8,5 тыс тонн.
Всего чайные производители Азербайджана за минувший год произвели свыше 12 тыс тонн чая. Это на 7% превысило показатели прошлого года.