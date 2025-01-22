Вестник Кавказа

Азербайджан увеличил экспорт чая за прошлый год

Азербайджан увеличил экспорт чая за прошлый год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экспорт чая из Азербайджана вырос за прошлый года на 2,1%. Казна республики пополнилась на $6,5 млн.

Поставки азербайджанского чая за границу выросли за прошлый год на 2,1%, сообщается в отчете таможенного госкомитета республики. 

Всего республика экспортировала почти 750 тонн чая за минувший год. Общая сумма экспорта составила более $6,5 млн. 

Отметим, что в Азербайджане реализовывается госпрограмма по развитию чаеводства. В рамках государственной программы планируется довести сбор чайных листьев до 8,5 тыс тонн. 

Всего чайные производители Азербайджана за минувший год произвели свыше 12 тыс тонн чая. Это на 7% превысило показатели прошлого года.

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