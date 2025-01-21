Азербайджан экспортировал более миллиона тонн химической продукции

Экспорт химической продукции принес Азербайджану почти $300 млн в прошлом году. Страна поставили за границу более 1 млн тонн продукции.
Поставки химический продукции из Азербайджана составили более 1 млн тонн за минувший год, передает таможенный Госкомитет.
Сообщается, что показатели экспорта выросли на 18%, что в финансовом выражении принесло казне республики дополнительные $45,5 млн.
Отмечается, что общая стоимость химического экспорта республики составила почти $300 млн.
Отметим, что химическая промышленность составляет чуть более 1% в экспорте страны.
Суммарная торговля Азербайджана со всеми странами мира за прошлый год оценивается в $47 млрд.