Вестник Кавказа

Азербайджан экспортировал более миллиона тонн химической продукции

Товарный поезд
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Экспорт химической продукции принес Азербайджану почти $300 млн в прошлом году. Страна поставили за границу более 1 млн тонн продукции.

Поставки химический продукции из Азербайджана составили более 1 млн тонн за минувший год, передает таможенный Госкомитет. 

Сообщается, что показатели экспорта выросли на 18%, что в финансовом выражении принесло казне республики дополнительные $45,5 млн. 

Отмечается, что общая стоимость химического экспорта республики составила почти $300 млн.  

Отметим, что химическая промышленность составляет чуть более 1% в экспорте страны. 

Суммарная торговля Азербайджана со всеми странами мира за прошлый год оценивается в $47 млрд.

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